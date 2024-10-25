不凍液を摂取させ、4歳の娘らを殺害した疑いで逮捕された夫婦について、警視庁は父親も殺害した疑いで25日にも再逮捕する方針だ。東京・台東区の細谷健一被告（43）と、妻の志保被告（38）は2018年に、健一被告の父・細谷勇さん（当時73歳）に不凍液の主成分である「エチレングリコール」を摂取させ殺害した疑いがもたれていて、警視庁は25日にも再逮捕する方針を固めた。――突然病気になったんですか？勇さんの知人：そうそう。