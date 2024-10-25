日本で初となる鼻に噴霧するスプレータイプのインフルエンザワクチンの接種が、10月から始まった。注射の痛みが苦手な子どもには朗報だが、ウイルスを弱めた生ワクチンを使うため、接種を注意すべき場合もある。専門家は「使用を希望する場合には、医師に相談して欲しい」と話す。【画像】手足口病、10月も流行続く「夏かぜ」の一つ…コロナが影響？新しいワクチンは、第一三共の「フルミスト」。2〜18歳が対象で、左右の鼻