2011年の就任から実に13年。ディエゴ・シメオネがアトレティコ・マドリードで見せてきた仕事に文句はつけられない。バルセロナとレアル・マドリードが絶対的な強さを誇る中、シメオネは2度もチームをリーグ制覇へと導いてきた。しかし、スペイン『SPORT』はさすがにシメオネの信用も尽きたのではないかと最近の結果を批判している。23日にはチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節でリールと対戦したが、ホームで1-3と逆転負け