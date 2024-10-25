UEFAヨーロッパリーグ・リーグフェーズ第3節が行われ、イングランドのマンチェスター・ユナイテッドとトルコのフェネルバフチェが対戦。1-1のドローに終わった。試合前に、ショッキングな出来事が起きている。前日の夜に、フェネルバフチェのウルトラスがマンUのファンを路上で襲撃したのだ。英『Daily Mail』によれば、マンUファンは50人ものフーリガンに囲まれ、バールで殴られるなどの暴力行為があった模様。さらに、大胆にも犯