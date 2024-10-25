俳優の工藤夕貴（53）が24日、自身のSNSを更新。黒ビキニの美ボディショットを公開した。【写真】“黒ビキニ”でアイスバス満喫！53歳・工藤夕貴「朝イチで入ってみたらもう10度」工藤は「とうとう大好きなアイスバスの季節もやって来つつあります。先日朝イチで入ってみたらもう10度」と、屋外の水風呂にビキニ姿で入る写真を複数枚アップ。「皆様もよくご存知のように、私は生まれつきの自然児です。やはり自然の中で汗水流