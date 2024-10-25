［東京２５日ロイター］ - ２５日の東京株式市場で富士通ゼネラルが７日続落し、１１％超安の１７２３円付近を推移している。２４日発表した２０２５年３月期通期の連結最終損益見通しが７０億円の赤字（前期は３０億円の黒字）と、従来予想の６０億円の黒字から一転赤字となり、嫌気されている。午前１０時現在、東証プライム市場の値下がり率第２位。売上高は海外向け空調機の販売好調で上方修正したが、北米の環境規制