韓国国会の国政監査で公開された「HYBE役員用報告業界動向レビュー資料」が物議を醸している。【写真】HYBE議長、23歳下の女性インフルエンサーと熱愛説？10月24日、韓国国会で行われた文化体育観光委員会の国政監査では、「HYBE役員用報告業界動向レビュー資料」という題名の文書が公開された。同文書には、ほかの芸能事務所に所属するアイドルに対する評価内容や、未成年のアイドルに対する過度な容姿の品評が含まれているという