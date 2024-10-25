雲海に包まれる秋の華山中国陝西省  【新華社渭南10月25日】秋が深まる中、中国五大名山の一つで西岳と呼ばれる華山（陝西省渭南市）に雲海が現れた。雲は峰々を包んで刻一刻と変化し、幻想的な風景が広がった。（記者/都紅剛）