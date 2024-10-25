中欧班列「東ルート」浜綏鉄道区間の橋梁改修工事が完了黒竜江省【新華社ハルビン10月25日】中国黒竜江省ハルビン市と綏芬河（すいふんが）市を結ぶ浜綏鉄道の平山−帽児山区間で21日、橋梁改修工事が全て完了した。同区間の列車走行速度は従来の時速60キロから120キロに引き上げられる。綏芬河市は中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」東ルートの重要な口岸（通関地）。プロジェクトは交通インフラ建設大手、中国