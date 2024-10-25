海南熱帯雨林国家公園の神秘的なキノコ中国海南省  【新華社海口10月25日】中国海南省にある海南熱帯雨林国家公園には少なくとも約2千種類のキノコが生息し、生態系においてそれぞれ異なる役割を果たしている。キノコは生態系の物質循環とエネルギーの流れに関与し、生態系の均衡と安定性を保つ極めて重要な機能を担っている。（記者/陳子薇）