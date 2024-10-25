アルゼンチン代表FWメッシ（ゲッティ＝共同）サッカーの米プロリーグMLSの選手協会は24日、899選手の年俸に関する最新情報を公表し、マイアミのアルゼンチン代表FWメッシの年俸総額は2044万6667ドル（約31億円）で、MLS全29クラブ中22クラブの年俸総額を上回ったと、AP通信が報じた。年俸総額が最も高かったのはマイアミで、約4171万ドル（約63億円）だった。（共同）