ドジャースとの再契約問題「最も重視していることの１つ」ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手は24日（日本時間25日）、本拠地ドジャースタジアムでワールドシリーズ（7回戦制）の前日会見に臨んだ。昨オフに1年2350万ドル（約36億円）で加入し、今オフにFAとなる。ドジャースと再契約したいかとの問いかけに、「1000％。最も重視していることの1つだ。自分にできることは何もないけど、ベストを尽くすよ」と熱望した。