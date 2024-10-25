来年の万博開催中に会場の隣で行われるＩＲ＝カジノを含む統合型リゾートの建設工事について、一定の理解です。大阪・夢洲に２０３０年秋ごろ開業予定のＩＲをめぐっては、来年の万博期間中も工事が進められる予定です。これに対しＢＩＥ＝博覧会国際事務局のトップのケルケンツェス事務局長は、騒音や景観の悪化を懸念して、工事の中断を考えるよう大阪府などに求め、府などは９月、国やＩＲ事業者を含めた連絡調整会議を設