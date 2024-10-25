[カザン（ロシア） ２４日 ロイター] - 国連のグテレス事務総長は２４日、ロシアのプーチン大統領を含めた新興国グループ「ＢＲＩＣＳ」首脳らに対し、世界はパレスチナ自治区ガザ、レバノン、ウクライナ、スーダンにおける平和を必要としていると訴えた。ロシアのカザンで開かれたＢＲＩＣＳ首脳会議で「国境を越えて平和を必要としている。特にウクライナには、国連憲章、国際法、国連総会決議に沿った公正な平和が必要だ」