従来、撮影した写真から不要なオブジェクトなどを削除する作業は複雑で時間のかかるタスクでしたが、近年ではAIによって写真を再構築し、簡単に編集できる「Magic Editor」や「消しゴムマジック」などのAIを使った機能が展開されています。Googleは2024年10月24日に、透明性向上のため、Googleフォト内で「AIによる編集が加えられた」ことを示す情報を表示することを発表しました。New in Google Photos: More transparency for AI