衆院選の投開票日が27日に迫っている。 新聞社やテレビ局による世論調査や情勢調査では依然として「裏金議員」に対する批判は大きく、「与党過半数は微妙な状況」（共同通信社）「与党過半数割れも」（産経新聞社・FNN）といった報道も相次いでいる。 石破茂首相・自民党総裁ら自民党執行部は、今回の選挙で裏金議員の一部を非公認とし、公認した候補であっても、収支報告書への不記載がある議員は比例重複を認めない措置をとっ