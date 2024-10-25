中国人民銀行1年物MLF金利を2.00%に据え置き 中期貸出制度（MLF）1年物金利10:25 結果2.00% 予想2.00%前回2.00% 中国人民銀行は25日、1年物の中期貸出制度（MLF）金利を2.00%に据え置いた。