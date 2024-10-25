サウジアラビア・サッカー連盟は24日、ロベルト・マンチーニ同国代表監督（59）との契約を、双方合意の上で解除したと発表した。複数の海外メディアが報じた。21年に母国イタリアを欧州選手権優勝に導いた同監督は2023年8月からサウジアラビアを指揮。年俸2500万ユーロ（約41億円）とも報じられていた中で今年1〜2月のアジア杯は16強にとどまり、日本と同組の26年W杯アジア最終予選でも1勝2分け1敗の勝ち点5で第4節を終えて3位