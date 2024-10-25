大谷翔平選手の50号記念ホームランボールが、日本円で約6億7000万円で落札された。このオークションに関し、入札を表明したシューズブランド「ロコンド」の社長に「売名行為」との批判が寄せられているーー。「大谷選手を利用した売名はやめて」入札表明の社長に非難の声ドジャース大谷翔平選手がホームランと盗塁で「50―50」を達成した50号メモリアル・ホームランボールが23日、熾烈な入札合戦の末、手数料込みで日本円で約6億