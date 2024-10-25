旧優生保護法の下での不妊手術を巡り、兵庫県内に住む聴覚障害を持つ女性2人が国に損害賠償を求めた訴訟は24日、神戸地裁（冨上智子裁判長）で和解が成立した。原告側によると、国が2人に謝罪し、それぞれ約1650万円の和解金を支払うなどの内容という。手話で喜びを伝える女性（手前）=2024年10月24日午後6時6分、神戸市中央区、原晟也撮影原告は、神戸市と県内に住む、いずれも60代の女性2人。この日の記者会見で、神戸市の女