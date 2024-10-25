セグエグループは４日続落。２４日取引終了後、自社株１５０万３０株（発行済み株数の４．４％）を１１月５日付で消却すると発表したが、全般相場の軟調にツレ安する格好となっている。消却後の発行済み株数は３２５６万８６株となる予定。 出所：MINKABU PRESS