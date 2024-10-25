アクセルマークは安い。２４日取引終了後、第三者割当による第２９回新株予約権（行使価額修正条項付き）と第３０回新株予約権を発行すると発表した。調達資金約１１億９０００万円（手取り概算額）はトレカ事業やヘルスケア事業の拡大に向けた費用、Ｍ＆Ａ・資本業務提携に関する費用に充てる。将来的な１株利益の希薄化を警戒した売りが出ている。 出所：MINKABU PRESS