サウジアラビアサッカー連盟(SAFF)は24日、サウジアラビア代表ロベルト・マンチーニ監督(59)との契約を双方合意のうえで解除したことを発表した。マンチーニ監督はイタリア代表監督を退いた後、2023年夏からサウジアラビア代表の指揮官に就任していた。北中米ワールドカップアジア最終予選では、日本代表と同じグループCに所属。今月10日の第3節ではホームで初めて日本に敗れた。また、15日のバーレーン戦でも0-0でドロー。4試