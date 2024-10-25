丸八証券が冴えない。２４日の取引終了後、２５年３月期第２四半期累計（４～９月）の決算速報値を開示。営業収益は前年同期比８．６％減の１４億７４００万円、純利益は同３０．１％減の１億８２００万円となった。減益で着地したことを嫌気した売りが出たようだ。投資信託の販売手数料は増加したものの、株式の委託手数料が減少した。 出所：MINKABU PRESS