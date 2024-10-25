サザンウィッシュは、さわやか倶楽部に導入した介護・医療業界向け事務業務プラットフォーム「Mediboard」の導入事例を公開しました。 サザンウィッシュ「Mediboard」 サザンウィッシュは、さわやか倶楽部に導入した介護・医療業界向け事務業務プラットフォーム「Mediboard」の導入事例を公開。■Mediboardとは？Mediboardは介護・医療業界向けに開発されており、『在庫の適正化やコスト管理』『業務のペーパレス化』を