卓球のワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）チャンピオンズ・モンペリエ大会は２４日、フランスのモンペリエで行われ、男子シングルスでは張本智和（智和企画）が１回戦で宇田幸矢（協和キリン）に３―０で勝ち、２回戦に進んだ。戸上隼輔（井村屋グループ）は２回戦で敗退した。女子シングルスの大藤沙月（ミキハウス）は２回戦進出。