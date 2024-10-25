東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」のジェラート＆クレープ専門店｢à le Loïc（ア・ル・ロイック）｣に、クリスマス限定アイスケーキ「ミルク＆ピスタチオ〜ホワイトクリスマス〜」が登場。雪を待ちわびるサンタクロースとトナカイの姿に思わずキュンとしてしまう、クリスマス限定のアイスケーキです☆ イクスピアリ｢à le Loïc（ア・ル・ロイック）｣クリスマス限定アイスケーキ“ミルク＆