横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのペストリーショップ「ドーレ」にて、「Chuao blanc aux fraises チュアオ ブラン オー フレーズ」〜伝説のチュアオホワイトとあまおう〜を数量限定で販売。希少なカカオで贅沢に仕上げた、唯一無二のクリスマスケーキです！また、クリスマスの定番スイーツ「クグロフ」や「シュトレン」も登場します☆ 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ドーレ」クリスマススイーツ2024 &#1