ドラフト [東証Ｇ] が10月25日午前(10:30)に配当修正を発表。24年12月期の期末一括配当を従来計画の6円→7円(前期は6円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 （修正の理由）当社グループの2024 年12 月期連結業績の見通し及び当面の資金需要の状況等を総合的に勘案し、1 株当たりの期末配当予想を7.00 円に修正いたします。