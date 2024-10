【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■MVでW主演を務めるのは、鳴海唯と窪塚愛流 DREAMS COME TRUEの「大阪LOVER -special edition for USJ-」および、そのアンサーソングである「あなたと同じ空の下 -SINGLE VERSION-」の新MVが、10月25日に同時公開された。 ふたつのMVは、DREAMS COME TRUEが2024年にデビュー35周年を迎えたことを記念し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて撮影された。 「大阪LOV