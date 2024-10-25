連続テレビ小説『おむすび』（30日スタート月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）で主演を務める俳優の橋本環奈が自身の公式SNSを更新し、オフショットを公開した。【写真あり】橋本環奈がギャルに！「アゲーー！」なオフショット橋本は「パラショーーーこの日めっちゃ寒かったけどテンションは高かったです。笑アゲーー！」とつづり、パラパラ本番を迎え