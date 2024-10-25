Bo Erickson[ワシントン ２４日 ロイター] - 終盤に突入した米連邦議会選で、民主党候補者は有権者に訴える移民政策について国境警備を強化する方向に舵を切った。有権者が共和党の主張を好ましいと考えている移民政策で支持を挽回する狙いだ。ウェズリアン大学のメディア・プロジェクトが２４日公表した最新データによると、過去７週間にわたってテレビで放送された民主党候補の選挙広告のうち１５％は移民・国境警備問題に対