東京都内のスーパーに並ぶ新米総務省が25日発表した10月の東京都区部の消費者物価指数で、コメ類が前年同月比62.3％上がり、比較可能な1971年以来、過去最大の上昇率となった。2024年産の新米で、肥料や人件費などの生産コストの増加分が価格に転嫁された。コメの高騰を受け、生鮮食品を除く食料は3.8％上昇した。東京都区部の指数は、全国の物価動向の先行指標となる。コメの価格は今後も高止まりする公算が大きい。生鮮食