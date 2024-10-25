米国の空港で貨物コンテナが飛行機エンジンに吸い込まれていく危険な事故が発生した。航空専門メディア「ＡｅｒｏＴｉｍｅ」の２４日（現地時間）の報道によると、１７日にシカゴ・オヘア国際空港の滑走路でアメリカン航空機のエンジンに貨物コンテナが吸い込まれる事故が発生した。この事故でコンテナが大破して航空機は激しく損傷したが、幸い人命被害はなかったことが伝えられた。事故が起きたボーイング７８７旅客機はロンドン