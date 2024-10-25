とちぎテレビ 宇都宮市の佐藤栄一市長は２４日の定例会見で栃木県の玄関口となるＪＲ宇都宮駅の西口周辺地区の整備の検討を市民と深めていくため市の作成した将来のイメージ図の素案を公表しました。 宇都宮市は現在、ＬＲＴのＪＲ宇都宮駅西側延伸も見据えて県都の玄関口にふさわしい宇都宮駅西口周辺の整備計画を策定するため幅広い意見を集めながら検討を行っています。 宇都宮市は今回、市民と将来像を共有し丁