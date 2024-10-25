とちぎテレビ 首都圏で相次ぐ強盗事件との関連が疑われている県内の住居侵入未遂事件で、宇都宮地検は、住居侵入未遂の罪で２０代の男女２人を起訴しました。 起訴されたのは、森健太郎被告（２５）と佐々木花梨被告（２１）です。 ２人は窃盗の目的で、氏名不詳の別の人物らと共謀し、先月１１日の夕方、益子町の住宅に侵入しようとしたとされます。 森被告が住宅の窓ガラスをガスバーナーの火で熱して金づ