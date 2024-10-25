JR東海の予約サービスから新幹線チケットを不正購入したとして、男女2人が逮捕されました。被害に遭った男性はzeroの取材に「ワナにはまって完全にだまされた」と訴えました。同社では8億円以上の被害が確認されています。被害を防ぐ方法を考えます。■偽メールでパスワード再登録を促す24日夜、JR東海などのチケット予約サービス「エクスプレス予約」をかたった偽メールを見せてもらいました。今年3月、京都市に住む40代男性に届