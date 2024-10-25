チェジュ航空は、静岡〜ソウル/仁川線を冬スケジュール期間中、最大週12往復を運航する。現在は1日1往復を運航しており、10月27日からこれに月・火・木・土曜の運航を加え、週11往復を運航する。さらに、11月1日から12月6日までは金曜、12月8日から2025年1月12日までは日曜、2025年2月19日から3月26日までは水曜の運航を追加する。機材はエコノミークラス189席を配置した、ボーイング737-800型機を使用する。■ダイヤ7C1606静岡