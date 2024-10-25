【ワシントン＝池田慶太】米司法省は今週、実業家イーロン・マスク氏が設立した共和党のトランプ前大統領を支持する団体に対し、請願書に署名した有権者に現金を贈る行為は「連邦法違反の可能性がある」と警告した。ＣＮＮなど米主要メディアが２３日に報じた。連邦法は有権者登録や投票への報酬支払いを禁じている一方、請願書署名への報酬が違法かどうか、専門家の意見が分かれていた。マスク氏の団体は大統領選の激戦７州