秋の読書推進月間が２６日から始まる。これにあわせて、出版文化産業振興財団（ＪＰＩＣ）を中心に、作家や書店が参加して本との出会いを盛り上げる読書推進イベント「ＢＯＯＫＭＥＥＴＳＮＥＸＴ２０２４」が２６日〜１１月２４日の約１カ月間、全国９都市で同時開催される。「ＢＯＯＫＭＥＥＴＳＮＥＸＴ」は、書店の減少に歯止めがかからない状況を前に、出版業界が団結して打開しようと２０２２年にスタート。今