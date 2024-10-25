東京都台東区の夫妻が次女と夫の姉に不凍液を飲ませて殺害したとして逮捕された事件で、警視庁は25日、夫妻を夫の父親に対する殺人容疑で再逮捕し、発表した。いずれも黙秘している。殺人容疑で再逮捕され、浅草署に入る細谷志保容疑者=2024年10月25日午前10時8分、東京都台東区、小林一茂撮影捜査1課によると、再逮捕されたのは、いずれも元会社役員の細谷健一（43）、妻の志保（38）両容疑者。2人は2017年8月ごろから18年6月