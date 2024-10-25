Brad Brooks[ロングモント（米コロラド州） ２４日 ロイター] - 米マクドナルドの店舗で腸管出血性大腸菌Ｏ１５７の集団感染が発生した問題で、原因食材の可能性が指摘される生タマネギの提供を停止する動きが他の米ファストフード店で出るなど、影響が広がっている。マクドナルドと競合するバーガーキングの親会社レストラン・ブランズ・インターナショナルやヤム・ブランズは、提供商品で生タマネギの利用を停止すると発表。