前兵庫県知事の失職に伴う兵庫県知事選挙（10月31日告示、11月17日投開票）に、政治団体「NHKから国民を守る党（以下、NHK党）」党首・立花孝志氏（57）が24日、無所属で立候補する意向を表明した。兵庫県知事選挙への出馬を表明する立花孝志氏＜2024年10月24日午後 神戸市中央区・兵庫県庁＞神戸市内で会見した立花氏は「一連の（告発文書）問題を鑑みれば、斎藤前知事には犯罪行為や違法行為はない。それにも関わらず、県議