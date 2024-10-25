十一人の賊軍は「不器用で真っ直ぐな人たち」――最初に脚本をご覧になった印象はいかがでしたか？ 十一人の賊軍は、凶悪な犯罪者の集団ではあるのですが、とても不器用で真っ直ぐに生きた結果、犯罪に手を染めてしまった人たちなんだなと感じました。だから、憎めない賊たちだなと。――鞘師さん演じる女郎・なつは、火付けの罪状で賊軍に入ることになりますね。なつは、人を愛することができる女性ではありますが、おそらく