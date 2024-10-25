【ソウル聯合ニュース】アジア人女性として初めてノーベル文学賞受賞が決定した韓国の作家、韓江（ハン・ガン）さんの人気が過熱している。書店大手の教保文庫が２５日に発表した１０月第３週のベストセラーランキングでは、韓さんの作品が１〜７位を独占した。１位の「別れを告げない」に続き「少年が来る」が２位、「菜食主義者」が３位を占め、「引き出しに夕方をしまっておいた」が４位、「すべての、白いものたちの」が５位