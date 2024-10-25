合同会社「lim force」がゴルフコンペマッチングアプリ「limit.」をリリースしました。 安心・安全に楽しめるゴルフコンペマッチングアプリ登場 「limit.」は、さまざまなゴルフ関連のイベントを主催したり、参加したりして楽しむことができるサービスです。ゴルフ関連イベントに参加して楽しむ「通常会員」では、「マッチング」も「メッセージ」も「つぶやき」も、イベント参加費用以外はすべて無料。