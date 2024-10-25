災害発生時に被害状況などを迅速に把握しようと、三重県大台町は24日、県内で初めて航空事業などを手がける中日本航空と協定を結びました。山に囲まれた大台町は、土砂災害などで道路が寸断される恐れがあり、航空写真の提供は孤立集落などの迅速な発見につながると期待されています。24日、大台町の大森町長と中日本航空調査測量事業本部の鈴木浩二本部長が、協定書にサインしました。中日本航空が県内の自治体と防災に関する協定