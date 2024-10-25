世界文化社は25日、MLBワールドシリーズとそれまでのポストシーズンの熱戦の全試合を記録した『MLB2024メモリアルフォトブック』を、11月13日に発売することを発表した。【中面カット】美カットで振り返る…感動シーン＆歓喜の瞬間感動的な場面や忘れられないシーンの写真とともに、レポート記事と記録でMLBポストシーズン全試合を詳しく振り返る。ポストシーズンの歓喜と熱狂をそのまま閉じ込めたメモリアルな一冊で、レギュ