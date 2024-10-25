岡田将生（35）主演のテレビ朝日系ドラマ「ザ・トラベルナース」（木曜午後9時）の第2話が24日に放送され、平均世帯視聴率が11・0％（関東地区）だったことが25日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均個人視聴率は6・0％だった。優秀だがプライドが高く、感じの悪い岡田演じる那須田歩。物腰は柔らかいが大うそつきな中井貴一（63）演じる九鬼静。同作はこの最強ナイチンゲール・コンビの活躍を描き、世帯平均視聴率12・1％を記