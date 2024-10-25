11月2日 発売予定 価格：1回700円 ファミリーマートにてBANDAI SPIRITSのキャラクターくじ「一番くじ ピクミン ～ピクミンがいっぱいコレクション～」が11月2日に発売される。価格は1回700円。 本商品は任天堂のシミュレーション「ピクミン」シリーズを題材とした一番くじ最新弾。ファミリーマート全国約10,000の販売店